Les aides au préchargement de ressources

Bonjour,



je suis étonné de ton raisonnement sur le layzyload. Sur mon site onepage, j'ai plusieurs sliders, avec une image plocaceholder extrêmement légère en tête de chacun d'eux et à charger de toute façon. Quand je teste avec F12 et en mode réseau, je vois bien apparaître la première image du slider sur la console, quand on arrive à ce niveau de scroll. Si je descend plus bas dans la page, rien ne se passe au niveau des images du slider. Par contre, quand j'interviens sur ce slider pour avancer vers les images qu'il contient, elles apparaissent bien les unes après les autres sur la console F12. Comme si une détection lazyload se faisait alors horizontalement, à mon grand étonnement, mais aussi ma satisfaction.



D'accord pour les polices exotiques, même si le layout shift est bien moins important (je suppose sans l'avoir expérimenté pour des polices que pour des images dont on a pas donné les dimensions. À moins qu'on ait surchargé le site de polices exotiques.